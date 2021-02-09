Шойгу заявил, что основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на открывшемся ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных Сил.

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", - подчеркнул министр. По его оценке, "армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы.

Шойгу отметил, что "профессиональный уровень российских офицеров непрерывно растет, повышается качество выполнения задач органами военного управления и войсками, своевременно внедряется в практику боевой опыт". Министр напомнил, что "в ходе операции в Сирии было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись". "Необходимо их совершенствовать и активно использовать в подготовке штабов и войск", - поставил он задачу. По его оценке, "миротворческая операция в Нагорном Карабахе также подтвердила высокое мастерство командного состава Вооруженных Сил".

О повседневной работе Минобороны

Шойгу отметил, что сегодня продолжается планомерное развитие армии и флота, на высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады, сбалансированно совершенствуются ее составляющие. На боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны, исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск.

Министр отметил, что "роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления все шире используются в боевой учебе". "В прошлом году мы выполнили поручение Верховного Главнокомандующего, данное в майском Указе 2012 года - доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%, - сообщил Шойгу. - Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных Сил".

Об организационно-мобилизационном сборе

Министр считает, что руководящему составу "требуется непрерывно совершенствовать профессиональные знания и навыки, внедрять в практику подготовки органов военного управления соединений и воинских частей передовые методы обучения". "Исходя из этого, в теоретической части нашей работы будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск с учетом опыта различных военных конфликтов, - сказал он. - В рамках практических занятий пройдут круглые столы, где обсудим вопросы комплексного воздействия на противника и прикрытия своих войск, противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам".

"Также уделим внимание развитию системы боевой подготовки и перспективным методикам проведения двусторонних тактических учений", - сообщил Шойгу. По его словам, "в этом году одна из основных особенностей сбора - стратегическая двусторонняя командно-штабная военная игра". "В завершение на полигоне Алабино отработаем организацию боевых действий с применением Единой системы управления тактического звена", - отметил он.

Министр выразил уверенность, что оперативно-мобилизационный сбор "будет способствовать повышению профессионализма командующих и командиров, станет важным этапом подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021".