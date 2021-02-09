Су-35 сопроводили стратегические ракетоносцы Ту-95МС в небе над Тверской областью

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Совместные учения стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей Су-35С прошли в небе над Тверской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Звено истребителей Су-35С оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО ЗВО по команде совершило вылет с аэродрома Хотилово для сопровождения турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС, вылетевших с авиабазы ВКС в Саратовской области", - говорится в сообщении.

Экипажи истребителей Су-35С отработали сложный групповой пилотаж совместно с Ту-95МС, а также провели учебный воздушный бой, после чего вернулись на аэродром постоянного базирования.

Самолеты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Предназначены для поражения целей в глубоком тылу противника на стратегических театрах военных действий.