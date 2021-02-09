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Дума приняла в I чтении законопроект о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья

Ранее в правительстве РФ заявляли, что принятие законопроекта снизит коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о проверках правильности предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

"Устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан", - говорится в пояснительной записке.

"В случае выявления нарушений в правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья... вынесенных в рамках работы призывной комиссии, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан", - указано там.

Ранее в правительстве РФ заявляли, что принятие законопроекта снизит коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.

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