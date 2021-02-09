Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов", - сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - сообщили в министерстве.