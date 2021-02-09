В России ведутся перспективные разработки в области стратегических ракетных комплексов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. АО "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения" ведет перспективные разработки в области ракетных комплексов стратегического назначения. Об этом сообщается на сайте предприятия в сообщении по итогам состоявшегося 5 февраля визита на предприятие делегации Минобороны России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу.

"Затем им [делегации Минобороны] был продемонстрирован подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион", а также перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение) не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что первый полк гиперзвуковых комплексов "Авангард" Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения, заступивший на боевое дежурство в конце 2019 года, будет доведен до полного состава - шесть шахтных пусковых установок (ШПУ) - в конце 2021 года. В настоящее время в его составе 4 ШПУ.

13 октября 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве при обсуждении итогов работы военно-строительного комплекса в 2020 году сообщил, что "к концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард".

Кроме "Авангарда" по тематике РВСН предприятие занимается техническим сопровождением эксплуатации МБР УР-100Н УТТХ.

О других разработках

Также на сайте НПО машиностроения говорится и о других новых военных разработках. "Гостей ознакомили с ходом работ по созданию аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА", разработанных в интересах госкорпорации "Роскосмос", а также иных перспективных космических аппаратов, создаваемых в том числе в интересах Минобороны", - отмечается в сообщении.

В советские годы на НПО машиностроения были разработаны ракета-носитель "Протон", боевая космическая станция "Алмаз" (запускались под индексом "Мир"), истребитель спутников ИС-1. В новейшей истории России на предприятии разработана ракета-носитель легкого класса "Стрела" на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (УР-100Н УТТХ), радарные спутники дистанционного зондирования Земли серии "Кондор" различных модификаций.

16 июня 2020 года стало известно, что НПО маш разрабатывает перспективный спутник в интересах Минобороны РФ. Информацию об этом, опубликованную на одном из сайтов о конкурсах в космической отрасли, подтвердили ТАСС в пресс-службе подмосковного предприятия. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли подтвердил факт проведения таких работ, отметив, что речь идет о разведывательном космическом аппарате.