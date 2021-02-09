Миротворцы РФ доставили в Баку одного пленного и возвратили в Ереван пятерых

ЭРЕБУНИ /Армения/, 9 февраля. /ТАСС/. Российские миротворцы доставили в Баку одного пленного и вернули в Ереван пятерых. Об этом сообщил во вторник журналистам командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными", - сказал Мурадов.

По его словам, в результате проведенной работы российскими миротворцами самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных. Он подчеркнул, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

Ранее представитель президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Борис Авакян сообщил, что Азербайджан при посредничестве России передал армянской стороне пятерых военнопленных, которые специальным бортом отправились на родину.

27 сентября обострилась ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

После ввода российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Десятки тысяч жителей региона, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.