Первые модернизированные вертолеты Ка-52М "Аллигатор" могут поступить в войска в 2022 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") собрал два первых опытных образца модернизированных вертолетов Ка-52М "Аллигатор", первые поставки серийных машин могут начаться уже в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга.

"Сегодня летные испытания проходят на территории Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов", плановый срок завершения опытно-конструкторских работ - 2022 год. Мы в этот срок укладываемся и с учетом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году", - приводит пресс-служба слова управляющего директора ААК "Прогресс" Юрия Денисенкова.

Он напомнил, что в прошлом году на предприятии были созданы на базе серийных вертолетов два опытных образца модернизированных Ка-52М, которые отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения.

Ход реализации проекта модернизации вертолета Ка-52 осмотрел в рамках рабочего визита на ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках опытно-конструкторских работ по модернизации Ка-52 учтен сирийский опыт: вертолет должен получить новые системы электроснабжения и обнаружения целей, повысится защищенность машины, увеличится дальность обнаружения и распознавания как наземных, так и воздушных целей, благодаря чему увеличится и дальность применения вооружения.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Он оснащен современной авионикой и мощным вооружением, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа.