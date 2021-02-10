Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим с территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - отметил Сытник во время брифинга.

По его словам, средства объективного контроля установили, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. "Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - подчеркнул он.

Как уточнил Сытник, в течение суток не было зарегистрировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. В Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 26 обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.