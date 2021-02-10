Россия и Южная Осетия договорились о взаимном признании выслуги лет для военных

ЦХИНВАЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Южная Осетия подписали соглашение о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим службу по контракту, и надбавки к пенсии за выслугу лет для лиц, уволенных с военной службы, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны закавказской республики.

Межгосударственный документ подписали в Москве глава оборонного ведомства Южной Осетии генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Подписано соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы", - сообщили в Минобороны Южной Осетии.

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение Минобороны и МИД РФ провести переговоры с правительством Южной Осетии о порядке исчисления выслуги лет для назначения соответствующей ежемесячной надбавки военнослужащим по контракту, и рассмотреть порядок установления ежемесячной надбавки к пенсии за выслугу лет для лиц, уволенных с военной службы.