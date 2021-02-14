Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Испытания системы предупреждения о ракетном нападении завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", - отметил Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Как уточнили в программе, планируется построить радиолокационную станцию "Воронеж" в Крыму, которой предстоит наблюдать за тем, что происходит в акватории Черного и Средиземного морей.

В 2020 году средства СПРН РФ обнаружили более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили в программе.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.