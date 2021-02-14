В ЦПВС предупредили, что боевики готовят провокацию против правительственных сил Сирии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Боевики планируют осуществить провокацию в идлибской зоне деэскалации, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в ударах по населенным пунктам. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник в воскресенье.

"По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации", - заявил Сытник на брифинге.

По словам замруководителя Центра, в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб была зафиксирована активность боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (деятельность запрещена в РФ). "На место также прибыла группа активистов псевдогуманитарной организации "Белые каски" с профессиональным оборудованием для видеосъемок", - отметил он.

Сытник подчеркнул, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.