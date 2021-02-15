Генконструктор заявил, что РЛС РФ способны обнаруживать перспективные средства нападения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Потенциала, заложенного в радиолокационных станциях (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), хватит на отслеживание перспективных средств нападения, разрабатываемых в настоящее время. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин.

"Характеристики локаторов обеспечивают успешную их работу не только по современным средствам нападения, но и по перспективным. Модульность и открытая архитектура РЛС "Воронеж", программное управление режимами работы позволяет наращивать их возможности по мере изменения характеристик целевой обстановки", - сказал он.

Как отметил Сапрыкин, сейчас наземный эшелон российской СПРН размещен полностью на национальной территории и представляет собой замкнутое (сплошное) двухдиапазонное радиолокационное поле. Система отслеживает баллистические ракеты, космические аппараты и воздушные цели. Сплошное покрытие обеспечивается РЛС нового поколения типа "Воронеж" метрового и дециметрового диапазонов волн.

На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж". Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.