Источник: фрегаты модернизированного проекта 22350 смогут нести гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фрегаты модернизированного проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

"Пара [фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов"] будет способна выполнять задачи, которые выполняют "классические", серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия", - сказал он.

По его словам, "согласно контракту, на них будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), и эта серия кораблей продолжится". Каждый УКСК рассчитан на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", а в перспективе - "Циркон". "Оникс" и "Циркон" разработаны и производятся реутовским НПО машиностроения.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Серийные корабли первоначального проекта 22350, построенные на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) несут два УКСК. Головной корабль проекта - "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - используется в настоящее время для испытаний "Циркона".

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой с этого фрегата была выполнена в начале октября 2020 года. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Наибольшая скорость "Циркона" составила восемь скоростей звука, высота полета достигла 28 км. После этого стрельба была выполнена в ноябре того же года - ракета успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета составила более 8 М.