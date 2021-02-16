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Путин поблагодарил оборонщиков Хабаровского края за их работу

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил благодарность от имени жителей Комсомольска-на-Амуре, где находятся оборонные предприятия, за размещение дополнительных заказов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников оборонных предприятий Хабаровского края за выпускаемую ими продукцию, которая помогает поддерживать обороноспособность страны на должном уровне. Во вторник глава государства провел очную встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Дегтяревым.

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"Коллективам этих заводов надо передать самые наилучшие пожелания и благодарность за результаты их работы. Вся страна гордится продукцией этих предприятий и, безусловно, не просто гордится, а они составляют реальную, заметную составляющую обороноспособности России. Так что передайте им самые наилучшие пожелания", - сказал Путин, обращаясь к Дегтяреву.

Врио главы Хабаровского края на встрече выразил благодарность от имени жителей Комсомольска-на-Амуре, где находятся оборонные предприятия, за размещение дополнительных заказов. Он уточнил, что имеет в виду заказ на шесть корветов для ВМФ и дополнительную партию самолетов "Сухой-35". Он также упомянул и производство самолетов пятого поколения "Сухой-57", которое также расположено в Комсомольске-на-Амуре.

Путин заметил, что Дегтярев в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузился в существующие проблемы и держит руку на пульсе. Он предложил своему собеседнику обсудить по отдельности каждый из проблемных вопросов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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