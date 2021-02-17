Российская армия получила автоцистерны, выдерживающие попадание из автомата Калашникова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская армия получила автоцистерны для горючего с покрытием, которое выдерживает прямое попадание пули из автомата Калашникова. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Успешно выдержала государственные испытания и была принята на снабжение автоцистерна для горючего АЦ-14-63501. <...> В конструкции автоцистерны впервые применено специальное противопульное самозатягивающееся покрытие, выдерживающее прямое попадание пули из автомата Калашникова", - сказал Булгаков в интервью газете "Красная звезда".

По словам замминистра, основное предназначение автоцистерны - транспортирование и кратковременное хранение горючего. Кроме того, ее возможности позволяют осуществлять заправку военной техники через четыре точки заправки с общей производительностью 600 литров в минуту.

Булгаков рассказал, что также на снабжение принят автотопливозаправщик массовой выдачи, который позволяет заправить до 10 единиц техники одновременно. "Образец разработан с таким расчетом, что при работе в паре с автоцистерной АЦ-14-63501 дозаправка танковой роты из 10 танков в районе массовой заправки техники займет всего 10 минут", - пояснил замминистра.

По его словам, в 2021 году продолжаются испытания перспективных технических средств службы горючего, разрабатываемых в интересах ВКС, ведется разработка аэродромного автотопливозаправщика на базе автомобиля "Камаз-6560" повышенной проходимости с колесной формулой 8x8.

Служба горючего Вооруженных сил РФ отмечает 85-ю годовщину со дня образования.