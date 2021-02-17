Разработчик "Ярса" и "Булавы" создает поезд на магнитной подушке

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос) разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ, академик РАН, Герой Труда России Юрий Соломонов.

"Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава (ЭПС) для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии МАГЛЕВ (поезд на магнитной подушке)", - отметил Соломонов.

По словам генконструктора МИТ, проект является глубокой модернизацией созданной в начале 2000-х годов монорельсовой транспортной системы. Движение состава будет осуществляться по металлической ходовой балке. Поезд сможет работать как в беспилотном режиме, так и при минимальном участии машиниста.

"В настоящее время ведется изготовление составных частей и электрооборудования макета ЭПС. Предполагаемый срок начала ходовых испытаний - третий квартал этого года", - добавил Соломонов.

По результатам испытаний будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы и их тиражирования для регионов страны.

Технология МАГЛЕВ

Согласно открытым данным, технология МАГЛЕВ подразумевает движение поезда под управлением силы электромагнитного поля. В отличие от традиционных поездов в процессе движения он не касается поверхности рельса.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".