"Армату" впервые представят за рубежом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит танк Т-14 "Армата" за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ.

ТАСС рассказывает о единственном в мире танке третьего поколения

Огневое могущество новейшего танка Т-14 ТАСС рассказывает о единственном в мире танке третьего поколения

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

"[На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 - единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном", - сообщили в УВЗ.

Как отметили в концерне, новый танк уже прошел испытания в беспилотном режиме.

В свою очередь генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что презентация пройдет на IDEX 2021. "Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 "Армата", - сообщил Михеев.