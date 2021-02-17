"Уралвагонзавод" впервые представит за рубежом инженерную машину УБИМ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на международной выставке вооружений IDEX 2021 новейшую универсальную инженерную машину УБИМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

Машина "предназначена для инженерного обеспечения боевой работы войск в условиях огневого воздействия противника и применения им оружия массового поражения", проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, новая инженерная машина отличается повышенным уровнем тактической гибкости. "Новинка УВЗ объединила в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР)", - сообщили в концерне.

Новая машина выполнена с применением узлов и агрегатов танков Т-90М. Есть тяговая и вспомогательная лебедки и гидравлический молот, взаимозаменяемый с экскаваторным ковшом. Экипаж УБИМ состоит из двух человек - командира и механика-водителя. В защищенном обитаемом отделении могут разместиться три сапера.

Для самообороны машина оснащена боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм и прицелом с тепловизором и лазерным дальномером. Средства связи интегрированы в единую систему управления тактическим звеном.