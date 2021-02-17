Истребители РФ сопроводили группу военных самолетов Франции над Черным морем

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-27 сопроводили группу самолетов ВВС Франции, состоящую из самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации Mirage 2000, над акваторией Черного моря. Об этом сообщили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сказали в национальном центре. Там подчеркнули, что нарушения государственной границы РФ не допущено.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в центре.