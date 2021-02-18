Госиспытания новой снайперской винтовки "Уголек" для ВС РФ начнутся в 2022 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦНИИточмаш (входит в Ростех) приступил к изготовлению опытных образцов новой снайперской винтовки "Уголек", выход на госиспытания которой запланирован на 2022 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).

Снайперский комплекс "Уголек" разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами. Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62х51 мм) и в значительно более мощном - .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).