Российские военные раздали продукты жителям сирийского села, потерявшим кормильцев

КНЕЙСАТ /Сирия/, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали продуктовые наборы жителям поселка Кнейсат в провинции Латакия, где, как и во многих других селах провинции, живут семьи погибших на фронте сирийских солдат. В дальнейшем объемы раздачи продовольствия нуждающимся в Латакии планируется расширить, сообщил журналистам представитель ЦПВС Владимир Морозов.

"Кто-то нуждается больше, кто-то нуждается меньше. Но в среднем ситуация тут очень плачевная. Нуждаются все в большом количестве продуктов. Мы их выдаем, помогаем населению. И в данный момент планируется наращивание числа продуктовых наборов, которые будут выдаваться", - сказал Морозов.

По его словам, наиболее бедствующие поселки устанавливаются военнослужащими ЦПВС в ходе предварительной рекогносцировки. Латакия мало затронута войной, но на фоне общего экономического кризиса в Сирии большое количество отправившихся в армию из провинции мужчин привело к массовой потере кормильцев и обнищанию населения. "Эта помощь критически нужна. В поселке живет около 2 тыс. человек, здесь огромное число семей, чьи кормильцы ушли на фронт. Дома остались лишь старики и дети", - сказал журналистам глава Кнейсата Хуар Мэже.

По словам Морозова, сотрудники ЦПВС проводят раздачу продуктов - риса, муки, сахара, чая - в шести-восьми латакийских селах ежемесячно. Их жители получают от 250 до 850 наборов, которых семьям с детьми хватает на несколько дней. Несмотря на нищету, отметил он, сельские жители всегда радушно встречают колонны ЦПВС и находят, чем угостить российских военных.

"Во многих населенных пунктах нас встречают с песнями, на русском языке даже пели гимны. Больше всего запоминаются те акции, где участвуют дети. Это самые радушные жители, которые наиболее искренне приветствуют нас", - отметил он.

ЦПВС работает в Сирии с 2016 года. С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 730 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,7 тыс. тонн.