Россия обсуждает возможные поставки средств ПВО странам Ближнего Востока

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" обсуждает с рядом ближневосточных государств возможность поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС в преддверии открытия международной выставки вооружений IDEX 2021 сообщил генеральный директор предприятия (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Отечественные системы ПВО хорошо известны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе благодаря их успешному боевому применению. Сегодня мы обсуждаем их поставки с рядом стран региона как отдельно, так и в рамках организации единой системы ПВО. Уникальное преимущество российских средств ПВО и РЭБ заключается в их способности без потери боевой эффективности интегрироваться в уже существующие национальные системы ПВО", - проинформировал Михеев.

По его словам, "Рособоронэкспорт" рассчитывает на внимание к этим средствам ПВО в рамках предлагаемой компанией комплексной системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. "Эта система состоит из средств радиоэлектронного обнаружения и подавления БЛА, а также систем физического уничтожения беспилотников ракетным и пушечным вооружением", - сообщил Михеев.

Новая многоуровневая система борьбы с беспилотниками

В радиоэлектронный кластер новой системы борьбы с БЛА могут быть включены средства различного радиуса действия, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы с высокой дальностью действия "Репеллент-Патруль" для обеспечения зонального прикрытия территорий, комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика" для непрерывного наблюдения и создания над объектом защитного купола, а также одно из самых легких из представленных на рынке электромагнитное ружье "Пищаль", отметил Михеев.

"В качестве ударной силы в рамках этой системы для физического уничтожения БЛА "Рособоронэкспорт" предлагает комплексы ПВО малой дальности, такие как ЗРПК "Панцирь-С1М" или ЗРК типа "Тор". Они способны эффективно уничтожать различные средства воздушного нападения, в том числе беспилотники", - проинформировал Михеев.

По словам главы "Рособоронэкспорта", ЗРПК "Панцирь-С1М" уничтожает воздушные цели на дальности до 30 км и до 18 км по высоте, а ЗРК "Тор-М2Э" на 15 и 10 км, соответственно.

Истребитель Су-57Э

Предприятие также проводит предметные консультации с потенциальными иностранными заказчиками по истребителю Су-57Э, сообщил Михеев.

"По истребителям пятого поколения Су-57Э проводим предметные консультации", - сказал он, отвечая на вопрос какие страны заинтересованы в покупке самолета и ведутся ли переговоры.

По словам главы предприятия, "в рамках сотрудничества с некоторыми странами ведем предконтрактные переговоры на поставку Су-35".

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.

Беспилотник "Орион-Э"

Михеев также заявил, что "Рособоронэкспорт" проводит консультации с иностранными заказчиками по вопросу возможных поставок беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орион-Э".

"Сегодня рынок показывает огромный интерес к ударным и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратам. "Рособоронэкспорт" уже сегодня предлагает иностранным заказчикам аппараты данного класса "Орион-Э" и ведет ряд консультаций по их поставкам", - проинформировал Михеев.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонну, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.

Проекты модернизации ЗРПК "Панцирь"

Кроме того, "Рособоронэкспорт" готов предложить потенциальным иностранным заказчикам модернизацию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1".

"Российская сторона готова предложить проекты модернизации ЗРПК "Панцирь" иностранным партнерам. Соответствующие конструкторские работы проведены", - проинформировал Михеев.

По его словам, для иностранных заказчиков-операторов ЗРПК "Панцирь-С1" модернизацией будет заниматься холдинг "Высокоточные комплексы".

Наиболее современной версией модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1" является "Панцирь-С1М", представленный на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Разработка вооружений и военной техники

Михеев добавил, что "Рособоронэкспорт" ведет ряд работ с ближневосточными партнерами по разработке вооружений и военной техники.

"Рособоронэкспорт" сегодня ведет более 100 совместных с иностранными партнерами проектов по разработке нового перспективного вооружения и военной техники. Десятки из них - со странами ближневосточного региона, в том числе и ОАЭ - государства с высоким уровнем развития научно-конструкторской мысли", - проинформировал Михеев.

По его словам, проекты в области технологического партнерства с иностранными заказчиками представляют значительный интерес для "Рособоронэкспорта". "Это - средство укрепления двустороннего сотрудничества на качественно новом уровне и взаимного трансфера научно-технической базы", - сообщил Михеев.

Спутник "Ангосат-2"

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" также отметил, что процесс подготовки к обеспечению запуска ангольского телекоммуникационного спутника "Ангосат-2" достиг финальной стадии.

"На завершающей стадии находятся работы, связанные с обеспечением запуска спутника: выделены ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок", - отметил Михеев.

По словам главы "Рособоронэкспорта", Россия предприняла меры, необходимые для реализации проекта "Ангосат" в сроки, предусмотренные контрактом, несмотря на существующие ограничения. "Выполняемая российскими предприятиями работа позволит осуществить запуск космического аппарата "Ангосат-2" в планируемые и согласованные с ангольской стороной сроки - 2022 год", - проинформировал Михеев.

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-1" был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России, после чего он был признан ангольской стороной неработоспособным.

В то же время в РКК "Энергия" сообщили, что Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата. Также российская сторона предоставит Анголе частотные ресурсы в С- и Ku-диапазонах для выполнения функции связи, пока будет вестись работа над новым спутником.

В мае в консолидированной финансовой отчетности РКК "Энергия" сообщалось, что работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева (ИСС).

Международная выставка вооружений IDEX 2021 является крупнейшей в ближневосточном регионе. В этом году она пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 21 по 25 февраля.