"Технодинамика" продемонстрирует на IDEX 2021 новые бронебойные подкалиберные снаряды

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (управляющая компания АО "НПК "Техмаш" госкорпорации Ростех) на международной оборонной выставке IDEX 2021 впервые представит новые танковые выстрелы - 125-мм выстрел 3ВБМ23 ("Свинец-2") и экспериментальный образец 125-мм выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом повышенного могущества ("Манго-М"). Об этом сообщила пресс-служба "Технодинамики".

"Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям. Они могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81. Специалистам АО "НИМИ им. В.В. Бахирева" удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики изделий. В частности, бронепробиваемость данных выстрелов выросла более чем на 20% по сравнению со штатными образцами. В отличие от выстрела 3ВБМ17 ("Манго"), который пробивает 230 мм гомогенной преграды (под углом 60 градусов от нормали на дистанции 2 тыс. м), экспериментальный образец "Манго-М" имеет показатель 280 мм, а выстрел 3ВБМ23 - 300 мм", - говорится в сообщении.

Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

"Манго-М" - это экспортно-ориентированный выстрел. Одним из главных преимуществ, которое стоит особо отметить, является отсутствие необходимости внесения изменений в конструкцию автомата заряжания танков Т-72 и Т-90. Это может сыграть ключевую роль в выборе данного боеприпаса иностранными партнерами, на вооружении которых состоят танки российского производства.

Кроме того, впервые будет представлен 57-мм выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Выстрел предназначен для стрельбы по воздушным целям, а также небронированной техники, живой силы, находящейся вне укрытия, открытых огневых точек, легких сооружений, морских целей. Выстрел применим к новой межвидовой системе 57-мм вооружения, основанной на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения и на кораблях ВМФ, разработанную ЦНИИ "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех).

Также впервые будет продемонстрирован 120-мм выстрел 3ВОФ119 с осколочно-фугасным снарядом повышенного фугасного действия производства АО "Завод "Пластмасс". Изделие предназначено для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной и легкобронированной техники, разрушения оборонительных сооружений. Уникальность этого боеприпаса заключается в высокоэффективном, комбинированном снаряжении термобарического действия, сочетающем в себе высокую температуру, давление и осколочное действие.

Международная оборонная выставка IDEX 2021 пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 25 февраля.