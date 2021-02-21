Разработчик заявил, что бронеавтомобили "Тигр" пользуются популярностью на Ближнем Востоке

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Российские бронеавтомобили семейства "Тигр" пользуются особой популярностью на рынке колесной техники стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор разработавшей "Тигр" "Военно-промышленной компании" (ВПК) Александр Красовицкий.

"В странах Ближнего Востока пользуется спросом практически вся наша основная продукция, в том числе и военного назначения. Особо популярны специальные машины СБМ ВПК-233136 "Тигр" в пятидверном бронированном корпусе, а также бронеавтомобиль многоцелевого назначения ВПК-59095С "ВПК-Урал", - проинформировал Красовицкий.

По его словам, спрос на "Тигры" и "ВПК-Урал" вызван высокой надежностью, проходимостью, мобильностью и защищенностью техники.

Бронеавтомобиль "Тигр" предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Снаряженная масса автомобиля - 6,9 тонн, запас хода - 1 тыс. км, максимальная скорость - не менее 120 км/ч.

"ВПК-Урал" с колесной формулой 4х4 разработан на основе коммерческого шасси автомобиля "Урал" с применением компонентов, созданных в ходе инициативной разработки. Впервые машину представили на форуме "Армия-2019". Согласно данным разработчика, полная масса "ВПК-Урал" составляет 14,5 т, бронеавтомобиль способен развивать скорость более 100 км/ч и перевозить 12 человек. Машина оснащена российским дизельным двигателем ЯМЗ-536. Она обеспечивает защиту от 7,62-миллиметровых бронебойных пуль и способна выдержать подрыв взрывного устройства с массой взрывного вещества до 6 кг.