Вертолет "Ночной охотник" стал символом выставки IDEX-2021

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Российский боевой вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник", а также боевая машина пехоты БМП-3 стали одними из главных символов открывающейся в воскресенье крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений IDEX-2021. Об этом говорится в презентационных материалах салона, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Вертолет и БМП отечественного производства вошли в список из шести образцов вооружения, которые размещаются на всех демонстрационных материалах, выпущенных организационным комитетом салона вооружений.

На рекламных стендах и в каталогах изображена наиболее современная модель Ми-28НЭ, оснащенная надвтулочной радиолокационной станцией, блоками неуправляемых ракет С-13, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" "Игла-В".

Ранее российские системы вооружения практически не входили в список символов IDEX.

Международная выставка IDEX является крупнейшим ближневосточным салоном вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби. В этом году она проводится с 21 по 25 февраля.