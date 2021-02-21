ФСВТС заявила, что комплексы "Панцирь" зарекомендовали себя в боевой обстановке в Сирии

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Линейка зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" хорошо зарекомендовала себя в боевой обстановке в Сирии. Об этом заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Алексей Фролкин на международной выставке вооружений IDEX-2021.

"Линейка комплексов "Панцирь" хорошо зарекомендовала себя в боевой обстановке, в частности эти ЗРПК продемонстрировали высокую эффективность при отражении налетов террористов в Сирии. Поэтому все версии данного комплекса вызывают высокий интерес у потенциальных покупателей", - сказал он.

Фролкин подчеркнул, что ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов российского военно-промышленного комплекса.

"Высокие технические характеристики российских ПВО, в том числе и ЗРПК "Панцирь", всегда привлекали внимание инозаказчиков. Поэтому при заинтересованности наших партнеров и соответствующем обращении российские компании готовы оказать весь комплекс современных услуг, в том числе по сервисному обслуживанию, ремонту и усовершенствованию необходимой продукции, в соответствии с самыми высокими стандартами", - сообщил заместитель директора ФСВТС.

По словам Фролкина, страны Ближнего Востока также интересуются зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-МЕ" (экспортная версия, предназначенная для кораблей). "Страны Ближнего Востока проявляют интерес к данному комплексу, но о конкретных результатах говорить пока преждевременно", - сказал он.

Международная выставка IDEX является крупнейшим ближневосточным салоном вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби (ОАЭ). В этом году она проходит в период с 21 по 25 февраля.