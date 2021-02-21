"Уралвагонзавод" работает над созданием беспилотной бронетехники

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") ведет работы по созданию беспилотной бронетехники. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Мы работаем над тематикой беспилотных машин, в первую очередь это касается танков. Основная задача роботизации - сохранение жизней личного состава на переднем краю", - проинформировал Терликов.

По его словам, "Уралвагонзавод" также рассматривает вопрос роботизации инженерной техники.