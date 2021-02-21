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IDEX - 2021

"Уралвагонзавод" готовит контракт с Минобороны о поставке инженерной машины УБИМ

Генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщил, что она может выполнять функции инженерной машины разминирования и бронированной ремонтно-эвакуационной машины

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") готовит контракт с Минобороны РФ о поставке новейшей инженерной машины УБИМ. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Андрей Терликов.

"Испытания УБИМ закончились, готовится контракт. Это очень приметная, многофункциональная машина, созданная на платформе Т-90М", - проинформировал Терликов.

По его словам, она может выполнять функции целого ряда машин, в том числе инженерной машины разминирования и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. "УБИМ оснащена широкой гаммой инженерного оборудования и может применяться в условиях техногенных катастроф и для разграждения проходов", - добавил Терликов.

Он отметил, что УБИМ является уникальным образцом инженерной техники. "Нам удалось оптимально реализовать вот этот функционал в машине небольших габаритов. Рассчитываем, что к ней будет интерес", - сообщил Терликов.

Презентация новейшей инженерной машины УБИМ проходит на международной выставке вооружений IDEX-2021.

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РоссияIDEX - 2021
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