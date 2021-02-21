В "Рособоронэкспорте" заявили, что "Арматой" интересуются "порядка шести стран"

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. "Порядка шести стран" проявляют интерес к новейшему основному боевому танку Т-14 на платформе "Армата". Об этом журналистам в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Арматой" интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес", - сказал он.

По его словам, некоторые страны рассматривают "Армату" в качестве основного боевого танка. "Какие-то переговоры ведутся, конечно. Задача в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-72 и Т-90", - добавил глава "Рособоронэкспорта".

Презентация экспортной версии танка Т-14 "Армата" проходит на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.