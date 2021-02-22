Мировая премьера "Арматы" на Ближнем Востоке. "Уралвагонзавод" — о превосходстве Т-14

На крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений и военной техники I DEX 2021 в Абу-Даби состоялся международный дебют новейшего российского танка Т-14 "Армата". Разработанный концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), он является единственным в мире танком третьего (послевоенного) поколения.

В этом танке применены инновационное решения в сфере подвижности, огневой мощи и защищенности, которые позволяют обеспечить боевой машине существенное превосходство на поле боя. "Армата" способна выполнять многие задачи без прямого участия экипажа посредством новейшей электроники. Уже известно, что машина также прошла испытания в беспилотном режиме.

Впервые "Армату" показали 9 мая 2015 года на параде Победы, прошедшем в Москве на Красной площади. С тех пор Т-14 демонстрировался широкой публике только на международных военно-технических форумах "Армия", проводимых в подмосковном парке "Патриот".

В УВЗ считают, что мировой рынок танковой техники уже трансформируется, и новая российская боевая машина займет на нем одно из видных мест и существенно превзойдет все имеющиеся зарубежные образцы. В Т-14 применены уникальные конструкторские решения, аналогов которым в мире пока не существует.

Огневая мощь и защищенность

Основа огневой мощи экспортной "Арматы" — пушка повышенного могущества, размещенная в необитаемом дистанционно-управляемом боевом модуле (ДУБМ). Орудие может применять вновь разработанные боеприпасы и оснащено автоматом заряжания повышенной емкости.

В качестве дополнительного вооружения выступает спаренный пулемет и дистанционно-управляемая пулеметная установка, которая сопряжена с панорамным прицелом командира. Т-14 является первым в мире танком, у которого пушка и все подсистемы, необходимые для совершения выстрела, размещаются в ДУБМ — это позволяет существенно повысить выживаемость машины и ее экипажа на поле боя.