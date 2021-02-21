Замминистра обороны РФ и главком Сухопутных войск посетили выставку IDEX 2021

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков осмотрели экспозицию крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая открылась сегодня в Абу-Даби, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Что покажет Россия в 2021 году

Международная выставка вооружений IDEX. Что покажет Россия в 2021 году

Также экспозицию осмотрели глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Им показали образцы новой российской сухопутной бронетехники, представленные на экспозиции концерна "Уралвагонзавод". В частности, генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Андрей Терликов рассказал о возможностях новейшего танка Т-14 "Армата", впервые представленного за рубежом.

Как ранее сообщили в организационном комитете салона, в мероприятии примет участие около 900 компаний и организаций из 59 государств. На выставке будет развернуто 35 государственных павильонов. Ожидается, что IDEX 2021 посетят 70 тыс. человек из 10 стран.

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения.

В составе экспозиции представлена продукция ведущих холдингов Ростеха, в том числе холдингов "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе", "Концерн "Автоматика" и "Росэлектроника". Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля.