Раздел о героях военных лет появился на сайте Минобороны в преддверии 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ в преддверии Дня защитника Отечества запустило на своем сайте историко-познавательный раздел "Антология 23 февраля", где опубликованы материалы о героях военных лет из газеты "Красная звезда" за 23 февраля 1942-1945 годов и другие архивные документы. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Основой нового историко-познавательного раздела на сайте военного ведомства "Антология 23 февраля" стали газетные публикации газеты "Красная звезда" в номерах за 23 февраля четырех фронтовых лет: 1942-го, 1943-го, 1944-го и 1945-го годов. Архивные документы, представленные здесь, рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии, о которых повествуется в газетных публикациях", - сказали в министерстве.

Там отметили, что в разделе также опубликованы наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России на всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни. "В их числе, например, - прославленный снайпер Василий Зайцев, о котором сообщалось 23 февраля 1943 года. В наградном листе на офицера сказано о более двух сотнях уничтоженных им вражеских солдат и офицеров в уличных боях в Сталинграде", - рассказали в Минобороны.

"Из фронтовых номеров газеты можно узнать о присвоениях самого высокого звания - Героя Советского Союза, а в опубликованных наградных материалах прочесть о совершенных подвигах, например, летчиками-истребителями 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старшими лейтенантами Александром Анискиным и Михаилом Гарамом, саперами - красноармейцем Павлом Гончаром и политруком Александром Ястребовым, танкистом - старшим сержантом Михаилом Чарыковым, летчиками флота гвардии старшими лейтенантами Николаем Зайцевым и Павлом Колесником, и другими. Всего более двадцатью красноармейцами - бойцами и командирами самых разных боевых профессий и фронтов", - сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что документы публикуются с целью охраны исторической правды и противодействия фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.