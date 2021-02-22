{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
IDEX - 2021

"Калашников" планирует начать поставки новейшего пистолета-пулемета ППК-20 в 2021 году

Оружие создано на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН"

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Поставки новейшего 9-мм пистолета-пулемета ППК-20, разработанного группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), должны начаться в 2021 году. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

"Поставок ППК-20 пока еще не было, планируются в 2021 году", - проинформировал Тарасов.

Новейший пистолет-пулемет ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". "Отличия от "Витязя" - переработанный ударно-спусковой механизм, более современный приклад, глушитель, новый переключатель", - добавил Тарасов.

По словам главы "Калашникова", ППК-20 прошел государственные испытания в 2020 году.

Теги
РоссияIDEX - 2021
IDEX - 2021
Танки Т-14 "Армата" и Т-90М встроены в сетецентрическую систему управления боем
Эта система связывает "армейским интернетом" все объекты, оснащенные комплексом взаимодействия
Читать полностью