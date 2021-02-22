ФСВТС получила несколько обращений от зарубежных заказчиков на Т-90МС

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила несколько заявок от заказчиков из-за рубежа на основной боевой танк Т-90МС. Об этом на международной выставке вооружений IDEX - 2021 сообщил журналистам официальный представитель службы.

Что покажет Россия в 2021 году

Международная выставка вооружений IDEX. Что покажет Россия в 2021 году

"За последние годы мы получили ряд обращений от инозаказчиков на эту машину", - сказал он.

Он добавил, что танк имеет значительный экспортный потенциал. "Высокие боевые свойства танка Т-90МС обеспечены мощным вооружением, современной автоматизированной системой управления огнем, последними достижениями в области защиты бронеобъектов и надежными двигателем и трансмиссией", - сообщили в ФСВТС РФ.

Танк Т-90МС является новейшей версией основного боевого танка Т-90С. Он имеет новую систему управления огнем с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика, интегрированную с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением. У танка также повышены кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметровой пушки. Он имеет в боекомплекте широкий выбор различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Боевая масса танка не превышает 50 тонн.