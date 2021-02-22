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IDEX - 2021

Новейшая снайперская винтовка программы "Жнец" проходит государственные испытания

В ходе разработки винтовки в ее конструкцию были внесены некоторые улучшения, добавили в "Калашникове"

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/ Новейшая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), разрабатываемая группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках программы "Жнец", проходит испытания. Об этом ТАСС сообщили в ходе международной выставки вооружений IDEX - 2021 в пресс-службе "Калашникова".

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"В настоящее время создаваемая в рамках ОКР "Жнец" винтовка СВЧ доработана с учетом пожеланий заказчика и продолжает проходить цикл государственных испытаний", - проинформировали в пресс-службе.

В ходе разработки винтовки в ее конструкцию были внесены некоторые улучшения, добавили в "Калашникове".

Винтовка СВЧ представляет собой новое поколение снайперских винтовок, призванное заменить в Вооруженных силах РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

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