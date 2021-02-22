МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 800 единиц бронетехники поступят в Сухопутные войска в 2021 году. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"До конца текущего года в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 800 единиц бронетанковой техники. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв", часть из которой будет передана заводом-изготовителем в Казанское высшее танковое командное училище для обучения будущих офицеров танкистов.

Кроме того, в соединения и воинские части поставят более 120 боевых машины пехоты БМП-3, свыше 280 модернизированных БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также порядка 300 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ.