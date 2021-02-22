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IDEX - 2021

На IDEX представили уникальный легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"

Боевая машина показана в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) представил зарубежным заказчикам новейший легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" на выставке оборонной промышленности IDEX - 2021. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

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"Созданный на Курганмашзаводе, "Спрут-СДМ1" оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил исполнительный директор разработчика и производителя танка Курганмашзавода Петр Тюков, легкий плавающий танк на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка.

"Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищенности, маневренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены, в чем могут убедиться военные зарубежных стран в ближайшие дни на выставке в ОАЭ", - сказал Тюков.

На выставке боевая машина представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал.

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IDEX - 2021
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