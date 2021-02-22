{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
IDEX - 2021

Первый российский ударный беспилотник представили на IDEX - 2021

Представитель АО "Кронштадт" сообщил, что аппарат впервые демонстрируется за рубежом
БЛА "Орион-Э" Дмитрий Федюшко/ТАСС
Описание
БЛА "Орион-Э"
© Дмитрий Федюшко/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Первый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) экспортного назначения "Орион-Э" впервые представлен за рубежом. Презентация БЛА состоялась на международной выставке вооружений IDEX - 2021, проходящей в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

На эту тему
Международная выставка вооружений IDEX. Что покажет Россия в 2021 году

В ходе салона была продемонстрирована модель БЛА "Орион-Э", оснащенная средствами поражения. Как сообщил ТАСС представитель АО "Кронштадт", аппарат впервые демонстрируется за рубежом. "Орион-Э" может применять широкую гамму средств поражения", - сообщил он. "Допускается установка на БЛА средств поражения в различной конфигурации", - проинформировал представитель "Кронштадта".

По словам представителя, "Орион-Э" полностью состоит из отечественных комплектующих. "Санкции "Ориону-Э" не страшны - аппарат и его полезные нагрузки полностью производятся в России", - добавил он. "Наземная станция управления позволяет контролировать как ударные, так и разведывательные беспилотники в едином контуре", - добавил он.

"Кронштадт" также ведет разработку универсальной НСУ, позволяющей применять любые типы БЛА, добавили в компании.

Теги
ОАЭРоссияIDEX - 2021
Новая техника ВС РФ
Более 800 единиц бронетехники поступят в Сухопутные войска в 2021 году
По данным Минобороны, в войска, в частности, поступят более 90 танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв"
Читать полностью