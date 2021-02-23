Перспективную самоходную артиллерию РФ объединили в сетецентрическую систему контроля боя

АБУ-ДАБИ, 23 февраля. /ТАСС/. Перспективные российские самоходные артиллерийские системы объединены в рамках Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющей создать сетецентрическую систему контроля на поле боя. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений IDEX - 2021 сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), крупнейшего российского разработчика ствольной артиллерии.

"Тактико-технические задания на разработку перспективных образцов самоходной артиллерии включают в себя обязательное требование интеграции в ЕСУ ТЗ. Эта интеграция реализуется через машины управления артиллерийскими подразделениями. Бортовые системы управления огнем упомянутых образцов в полной мере обеспечивают взаимодействие с машинами управления", - сказали в УВЗ.

В концерне подчеркнули, что для реализации управления в рамках сетецентрической системы ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) разработал унифицированный цифровой комплект бортового оборудования (КБО), позволяющий перевести весь парк самоходной артиллерии на единую аппаратную базу. "Варианты исполнения КБО позволяют учесть специфику каждого из образцов артиллерийского вооружения. Комплекс не только решает задачу интеграции образца в ЕСУ ТЗ через машины управления, но и обеспечивает его автономные действия при решении задач огневого поражения противника", - отметили в УВЗ.

В пресс-службе Ростеха ТАСС сообщили, что Единая система управления тактического звена существенно повышает эффективность применения вооружений, включая артиллерию на поле боя. "Использование функционала ЕСУ ТЗ позволяет существенно повысить боевую эффективность различных видов оружия, включая артиллерию, за счет обеспечения возможности решения огневых задач в режиме реального времени и организации взаимодействия при маневре огнем и подразделениями", - проинформировали в госкорпорации.

Единая система управления тактического звена разработана воронежским концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Она представляет собой единую систему управления боем, которая включает в себя 11 подсистем, управляющих системами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи, в том числе радиорелейная, тропосферная, цифровая. EСУ ТЗ обеспечивает связь с беспилотниками и другими средствами разведки, онлайн-взаимодействие разных видов и родов войск на поле боя.

Ранее в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" сообщили, что аппаратурой ЕСУ ТЗ оснащены новейшие танки Т-90М и Т-14 "Армата", также рассматривается вопрос встраивания в эту систему уже имеющихся в строю модернизированных танков, в частности Т-72Б3М и Т-80БВМ.