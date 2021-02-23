Госиспытания пистолета Лебедева завершатся весной 2021 года

АБУ-ДАБИ, 23 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания полноразмерного пистолета Лебедева (ПЛ) завершатся весной 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), разработавшей пистолет.

"Для Росгвардии [предназначен] полноразмерный вариант пистолета Лебедева, который находится на завершающей стадии госиспытаний. Ожидается, что испытания закончатся весной этого года, затем начнется опытная эксплуатация пистолета, после которой ГК рассчитывает, что пистолет вызовет интерес у Министерства обороны РФ", - сообщили в "Калашникове".

Как отметили в пресс-службе, предполагается, что ПЛ заменит пистолет Макарова (ПМ). "Это должен быть такой же массовый пистолет, как ПМ", - сообщили в "Калашникове".