Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сравнение истребителя пятого поколения Су-57 с самолетом предыдущего поколения похоже на сравнение современного смартфона с кнопочным телефоном. Об этом сообщил летчик-испытатель 1-го класса Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова Владимир Волоцков.

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"Если сравнивать с самолетами предыдущего поколения, то по сравнению с самолетом Су-57 - это как если сравнивать кнопочный телефон и смартфон современный", - отметил летчик в эфире "Первого канала".

По словам Волоцкова, Су-57, в отличие от самолетов предыдущего поколения, намного умнее, оказывает больше помощи летчику и "гораздо больше прощает ошибок в пилотировании".

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.