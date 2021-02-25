"Варан" выходит на охоту. В России создают новый класс военно-морской техники

Отечественные судостроители прорабатывают возможность создания универсального морского комплекса и линейки проектов на унифицированной платформе. Специалисты Невского ПКБ рассказали ТАСС об уникальности этого нового проекта и необходимости его для Военно-морского флота России

После завершения холодной войны универсальные десантные корабли (УДК) превратились из средства поддержки крупных соединений военно-морских сил в самостоятельные единицы, способные выполнять не только боевые, но и гуманитарные задачи. УДК применяются для демонстрации флага, переброски войск, морского патрулирования и поддержки более крупных кораблей. В последние годы отечественная судостроительная промышленность сосредоточилась на развитии данного класса военно-морской техники. Одним из проектов кораблей подобного класса является "Варан", разработанный АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (Невское ПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Именно это бюро является одним из крупнейших отечественных разработчиков универсальных кораблей и единственным в России проектантом авианосцев и тренажерных комплексов.

На эту тему Невское ПКБ представило проект универсального морского корабля "Варан"

Как рассказали ТАСС в Невском ПКБ, отличительной особенностью "Варана" является многофункциональная структура (унифицированная платформа) — на основе его можно создать несколько типов больших надводных кораблей, в том числе авианосец, УДК, транспортно-госпитальное судно и даже судно обеспечения Арктической зоны. "Такой подход может стать новым как в отечественном, так и в мировом судостроении, а этот проект станет представителем нового класса военно-морской техники — универсальных морских комплексов (УМК)", — говорят специалисты. Возможности "Варана" Американское издание Military Watch уже назвало облик "Варана" прорывным, отметив, что "корабль обладает соотношением стоимости и эффективности, которое превосходит соответствующий показатель УДК, ранее разработанных российской судостроительной промышленностью". Зарубежные эксперты отмечают, что при относительно небольшом водоизмещении он способен брать на борт до 50 летательных аппаратов различных классов. УМК "Варан" представляет собой авианесущий корабль, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. "Состав авиагруппы УМК "Варан" планируется формировать на основе стоящих на вооружении палубных истребителей МиГ-29К и их модификаций, а также перспективных летательных аппаратов, в том числе вертикального взлета и посадки, для обеспечения сбалансированности и эффективности применения, соответствующей современным и перспективным зарубежным авианесущим комплексам", — отметили в пресс-службе бюро.

Кроме этого, по данным разработчиков, в составе авиагруппы УМК включены перспективные робототехнические комплексы, а на самом корабле предусмотрен высокий уровень автоматизированного контроля, обеспечивать который будет интегрированная система боевого управления. Водоизмещение "Варана" составляет около 45 тыс. т, длина — около 250 м, ширина — 65 м, осадка по конструктивной ватерлинии — 9 м. УМК способен развить скорость до 26 узлов. Модульность конструкции В Невском ПКБ отмечают, что проект корабля предусматривает формирование корпуса модульным методом, что позволит обеспечить высокий темп строительства. С целью минимизации сроков и стоимости ремонта в период эксплуатации применено оборудование, которое уже встроено в основные блоки УМК. Предполагается, что "Варан" будет оснащен газотурбинной установкой, унифицированной с пропульсивными системами ВМФ РФ. "Корабль также получит уже состоящие на снабжении общекорабельные системы — это также позволит существенно снизить стоимость строительства", — добавляют специалисты Невского ПКБ.

С самого начала "Варан" разрабатывался как корабль, главные размерения и водоизмещение которого позволят организовать строительство на любой крупной судостроительной верфи РФ без существенной модернизации производственных мощностей. "Это позволит организовать строительство нескольких кораблей в серии и приведет к существенному сокращению стоимости строительства и его сроков, — говорят разработчики. — Ожидается, что затраты на строительство "Варана" не превысят расходов на постройку кораблей аналогичного водоизмещения, создаваемых в настоящее время". Статус программы Как отмечают специалисты Невского ПКБ, "Варан" в целом находится на уровне аванпроекта, а некоторые основные части — на стадии эскизного проектирования. "Разработаны схемы общего расположения, принципиальные схемы главной энергетической установки и электро-энергетической системы корабля, создана трехмерная модель корпуса", — сказали на предприятии, отметив, что "Варан" разрабатывается по инициативе бюро. Предполагается также создание УМК и в экспортно ориентированном облике. "Сама концепция "Варана" позволит позиционировать корабль на мировом рынке как инновационную, сбалансированную и отвечающую современным задачам ВМФ РФ в Мировом океане морскую платформу. Главный приоритет проекта — высокая экономическая целесообразность вкупе с необходимой боевой эффективностью, обеспечивающей поддержание военно-политического статуса государства", — проинформировали в бюро. Аналоги "Варана" Прямых иностранных аналогов "Варана" на данный момент нет — крупнейшие мировые судостроительные компании выпускают многоцелевые УДК, предназначенные для выполнения целого ряда задач, однако какие-либо универсальные комплексы, основанные на единой платформе и выполненные с применением унифицированных компонентов, отсутствуют. По водоизмещению "Варану" соответствуют американские УДК класса America — в настоящее время в составе ВМС США находятся два таких корабля — America и Tripoli; еще один корабль — Bougainville был заложен в марте 2019 года. Эти УДК отличаются колоссальной стоимостью, которая достигает $3,3–3,4 млрд за боевую единицу. Французский УДК класса Mistral обладает водоизмещением, которое почти в два раз меньше соответствующих показателей "Варана" и составляет 21,5 тыс. т.

Описание Универсальный десантный корабль ВМС США America © Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images