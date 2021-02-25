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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Минобороны России заявило, что "Искандеры" не применялись в ходе конфликта в Карабахе

Как подчеркнули в ведомстве, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении
Здание Министерства обороны РФ Александр Щербак/ТАСС
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Здание Министерства обороны РФ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

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"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

В ведомстве считают, что премьер-министра Армении ввели в заблуждение насчет использования комплексов в регионе.

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армения, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - сказали в Минобороны.

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АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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