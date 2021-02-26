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Коллегия Минобороны рассмотрит вопросы развития войск РЭБ

Одной из важных тем станет вопрос передачи в эксплуатацию объектов капитального строительства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание коллегии Минобороны России пройдет в пятницу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся состояния и развития войск радиоэлектронной борьбы", - отметили в министерстве.

В ходе заседания особое внимание будет также уделено созданию региональных центров психологической работы военных округов и Северного флота. Кроме того, одной из важных тем станет вопрос передачи в эксплуатацию объектов капитального строительства.

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