{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны получит глубоководный беспилотник "Аврора"

Аппарат способен действовать в любой акватории Мирового океана на глубине до 1 тыс. м

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора" выйдет на государственные испытания в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил в пятницу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров в интервью газете "Красная звезда".

"Целый ряд инициативных разработок подводного применения также уже переданы потенциальному заказчику. В их числе - малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора". После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение", - сказал Гончаров, отвечая на вопрос, какие сопровождаемые главным управлением разработки уже внедрены или в ближайшее время поступят в войска.

Аппарат разработан НПО "Аврора". Способен действовать в любой акватории Мирового океана на глубине до 1 тыс. м. Модульная система позволяет снабдить его дополнительным оборудованием. Литий-железофосфатная аккумуляторная батарея обеспечивает автономность до шести часов.

Теги
Россия
Вооруженные силы РФ получат комплекс "Валдай" для обнаружения "молчащих" беспилотников
В Минобороны уточнили, что государственные испытания комплекса уже завершены
Читать полностью