Минобороны получит глубоководный беспилотник "Аврора"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора" выйдет на государственные испытания в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил в пятницу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров в интервью газете "Красная звезда".

"Целый ряд инициативных разработок подводного применения также уже переданы потенциальному заказчику. В их числе - малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора". После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение", - сказал Гончаров, отвечая на вопрос, какие сопровождаемые главным управлением разработки уже внедрены или в ближайшее время поступят в войска.

Аппарат разработан НПО "Аврора". Способен действовать в любой акватории Мирового океана на глубине до 1 тыс. м. Модульная система позволяет снабдить его дополнительным оборудованием. Литий-железофосфатная аккумуляторная батарея обеспечивает автономность до шести часов.