Вооруженные силы РФ получат комплекс "Валдай" для обнаружения "молчащих" беспилотников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ получат комплекс "Валдай", который способен противодействовать малоразмерным беспилотникам (БПЛА), выполняющим полет в режиме радиомолчания. Об этом сообщил в пятницу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в части решения задачи противодействия БПЛА "внедрена радиолокационная станция обнаружения малоразмерных целей комплекса "Валдай".

"Это эффективное средство для борьбы с малоразмерными БПЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полет в режиме радиомолчания. Государственные испытания комплекса завершены. В настоящее время подготовлены предложения по принятию изделия на снабжение Вооруженных сил РФ", - сказал Гончаров.

Он также рассказал о разработке помехоустойчивой малогабаритной адаптивной антенной решетки приема спутниковых навигационных сигналов серии "Комета". "Кстати, эта разработка - пример пресловутого асимметричного ответа. Устройство нейтрализует воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника на навигационную аппаратуру беспилотного летательного аппарата за счет адаптивных свойств приемной антенны. В результате "Кометой" оснащены БПЛА различных типов. При этом разработка имеет перспективы внедрения в системы навигации боевой авиационной техники", - подчеркнул генерал.