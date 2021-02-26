Общественный совет предложит МО РФ укреплять имидж повышением активности в соцсетях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общественный совет представит Минобороны России предложения по повышению имиджа ведомства путем наращивания активности в социальных сетях. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в пятницу военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Буквально вчера мы беседовали с председателем общественного совета Минобороны и главредом "Московского комсомольца" (Павлом Гусевым - прим. ТАСС). Мы свои предложения выработали и, надеюсь, обсудим это и с представителями Минобороны. Здесь есть над чем работать, что улучшать и переводить в современное русло", - сказал Мураховский, пояснив, что падение рейтинга Минобороны происходит во многом из-за низкой активности ведомства в соцсетях.

Он отметил, что данные опросов показывают срез общественного мнения всего общества, в частности людей, которые специально не интересуются состоянием вооруженных сил, не углубляются в технические детали и не изучают вопросы боевой готовности и прочие достаточно профессиональные вещи.

"Поэтому они судят по общему фону, который создается в СМИ и неформальных источниках информации, прежде всего соцсетях. Ну а там военные присутствуют слабо. Видимо, этим можно объяснить то, что уровень информированности о деятельности и состоянии вооруженных сил в целом в обществе снижается", - сказал эксперт.

Мураховский считает, что Минобороны следует использовать современные технологии для укрепления имиджа, в частности создавать компьютерные игры по мотивам реальных боевых действий.

"Когда я говорю о современных технологиях, я не имею в виду только интернет. А где, например, компьютерные игры про Великую Отечественную войну, сделанные с поддержкой министерства обороны?" - сказал эксперт.

Мураховский подчеркнул, что Минобороны РФ вообще не занимается этим направлением. "Почему дети играют в "Человека-паука", а не играют в советского солдата, который в Сталинграде вопреки всем прогнозам военных специалистов отстоял город да еще и под руководством наших полководцев окружил и уничтожил крупнейшую группировку немецких войск?" - заявил он.

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения "Армия России в зеркале общественного мнения", представленного сегодня в ТАСС, говорят о том, что осведомлены о ситуации в армии 40% россиян, плохо осведомлены - 46%.

Опрос "Армия России в зеркале общественного мнения" проводился в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет. Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что уровень информированности населения о состоянии армии снижается.