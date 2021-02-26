Эксперт: положительный образ российской армии начал формироваться после 2014 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Положительный образ российской армии в медиасреде и обществе начал формироваться после 2014 года. Об этом заявил в пятницу военный журналист, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин на круглом столе "Ни шагу назад: образ российской армии в медиаполе", проходящем в ТАСС.

Первое движение рейтинга армии вверх, по его словам, было зафиксировано после войны с Грузией в 2008 году. Тогда СМИ впервые стали подавать обществу образ армии-победительницы. "Вообще сам медиаобраз армии стал стремительно меняться после 2014 года. <...> Главная причина такого всплеска авторитета армии заключается в том, что вместе сошлись два фактора: итог эффективной военной реформы и запрос общества на победу", - сказал Шурыгин.

Он отметил, что формированию положительного образа способствовал рост финансирования вооруженных сил, поступление новой техники, повышение денежного довольствия офицеров и рост числа контрактников в армии. Также возвращение Крыма и успешная сирийская операция укрепили авторитет армии в обществе.

По мнению Шурыгина, наблюдаемое сегодня некоторое снижение рейтинга российской армии можно объяснить с одной стороны общим запросом общества на перемены, а с другой стороны - информационной борьбой, направленной на подрыв основных институтов страны. "На мой взгляд, одна из вещей, которой сейчас надо заниматься вооруженным силам, - укреплять систему средств массовой информации. Та громадная система военной прессы, которая когда-то существовала, практически растворилась. Укрепление информационной базы, ее связи с обществом, с журналистским сообществом - это будет в условиях информационной борьбы вещью очень важной", - сказал эксперт.

Опрос "Армия России в зеркале общественного мнения" проводился в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек 18 лет и старше. Каждый второй из опрошенных респондентов (52%) ответил положительно на вопрос: хотели бы вы, чтобы ваш сын, брат муж или другой близкий родственник служил сейчас в армии. 40% ответили отрицательно, а 8% затруднились дать ответ. В способность армии защитить страну в случае реальной угрозы верят 83% опрошенных, 12% - не верят. Также россиян спросили, доверяют ли они министру обороны РФ Сергею Шойгу. 78% выказали доверие, 16% - нет. В 2018 году 79% доверяли, 10% не доверяли. ВЦИОМ также сообщил, что деятельность армии одобряют 78,9%, деятельность РПЦ - 58,7%, СМИ - 53,3%, правоохранительных органов - 41,0%, политических партий - 34,6%, оппозиции - 30,4%.