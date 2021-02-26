Минобороны: закрытость некоторой информации помогает сохранить обороноспособность

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Полная открытость информации о вооруженных силах, технике и порядке их применения может сказаться на обороноспособности страны и дать возможность потенциальному противнику готовиться к любым видам конфликтов, заявил заместитель начальника Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"Открытость армии и ВС РФ - не всегда полезная вещь. Потому что чем больше информации о вооруженных силах, технике, порядке их применения и так далее, тем легче, так сказать, вероятным партнерам в проведении боевых действий, планировать свои действия и готовится к любым видам конфликтов, начиная от информационных и кончая вооруженными", - сказал Таранов на круглом столе в ТАСС, посвященном образу российской армии в медиаполе.

"Поэтому [закрытость] - не всегда это минус", - отметил он. По словам замначальника управления, как минимум это касается военной науки, разработок новых вооружений и техники, укомплектованности вооруженных сил этой техникой и так далее. "То есть здесь закрытость, я считаю, - одно из преимуществ перед противником", - добавил он.

По словам Таранова, открытые данные публикуются в сборниках, где можно оценить возможности ВС РФ и ознакомиться с цифрами. "Что касается присутствия в соцсетях, разумеется, здесь есть над чем работать, и, думаю, общими усилиями мы продвинется в этом направлении", - подчеркнул замначальника управления.

Он отметил, что пиар - не основная задача вооруженных сил, а закрытие некоторой информации позволяет достигать успеха в боевых действиях. "Здесь нужен баланс", - добавил Таранов.

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "Армия России в зеркале общественного мнения", представленного сегодня в ТАСС, говорят о том, что осведомлены о ситуации в армии 40% россиян, плохо осведомлены - 46%.