Военные эксперты предложили создать в РФ информационный спецназ в киберпространстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Военные эксперты предложили создать в России киберспецназ для информационного противоборства в медиапространстве. Предложение высказал на круглом столе в ТАСС, посвященном образу российской армии в медиаполе, военный журналист, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

По его словам, информационная война - это "мушкетерское фехтование и при появлении какой-либо информации необходимо мгновенно собраться и ответить", так как разного рода "сенсации" быстро распространяются по сотням пабликов и сайтов, и "догонять" их потом уже поздно.

"И, на мой взгляд, одна из вещей, которая сейчас необходима и очень важна на фоне большой информационной машины Минобороны <...> необходимо создание тех самых "вежливых людей". Только "вежливых людей" в информационном пространстве", - сказал Шурыгин.

По его мнению, это должен быть своеобразный информационный спецназ, состоящий из профессионалов, которые могли бы отвечать очень быстро и точно. "Потому что министерство обороны не все может рассказать, а когда вопрос проясняет эксперт на совершенно другом уровне, то это перестает быть сенсацией для радикалов, которые пытаются ею воспользоваться", - пояснил он.

Шурыгин отметил, что это должны быть группы экспертов на всех уровнях - от исторического и технического до геополитического.

С ним согласился член научного совета при Совете безопасности РФ, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло. По его мнению, это могут быть небольшие оперативные группы, которые должны состоять из очень хороших специалистов, имеющих опыт и практику проведения информационных операций. "Они должны быть очень слаженными, и, самое главное, те, кто руководят такой группой, должны обладать свободой действий, они должны обладать правом принятия мгновенных решений и действовать по ситуации", - сказал он. Также, по мнению Манойло, эти люди должны иметь право на ошибку.